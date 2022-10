Бачка друга на таблїчки

ДЮРДЬОВ – У 9. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 09. октобра, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами Татри, резултатом 2:3.

Перши ґол на стретнуцу бул за Бачку, у 17. минути, цо дюрдьовским фодбалером дало мотивацию же би ище лєпше бавели. Домашнїм ше поспишело дац перши ґол у 30. минути. А на концу першого полчаса, у 45. минути, фодбалере Бачки посцигли ище єден ґол.

У другим полчаше фодбалере Бачки бавели ище лєпше та ше и треци раз затресла прицивнїцка мрежа у 57. минути. Теди ше уж могло нагаднуц побиднїка того стретнуца, алє ше чекало конєц же би ше Дюрдьовчанє могли радовац ище єдней своєй побиди. Домашнї дали ище єден ґол у 80. минути, алє то нє було досц за побиду.

Вельке число жовтих картонох на стретнуцу, штири за домашнїх и два за фодбалерох Бачки, указую же на терену нє було спортского справованя.

После того кола Бачка на високим другим месце зоз двацец єдним бодом. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену привитаю фодбалерох зоз Буковцу

(Опатрене 14 раз, нєшка 14)