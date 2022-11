Бачка ище вше на пиятим месце

ДЮРДЬОВ – У 13. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 6. новембра, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова бавели нєришено зоз екипу Сириґу, а резултат на концу стретнуца бул 1:1.

Фодбалере Бачки ше максимално закладали за кажду лабду у каждей акциї на шицких часцох терена. З таким бависком перши ґол на стретнуцу бул за Бачку у 20. минути.

У другим полчаше домашнї бавели вельо лєпше. Резултат виєдначели зоз ґолом у 68. минути. Бависко домашнїх у даскелїх хвилькох було на гранїци нєспортского справованя, бо на тим стретнуцу достали аж три жовти картони.

После того кола Бачка на пиятим месце на таблїчки зоз двацец три бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену дочекаю фодбалерох Бачки зоз Беґечу.

