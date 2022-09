Чежке стретнуце за фодбалерох зоз Дюрдьова

ДЮРДЬОВ – У 3. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 4. септембра, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова страцели у стретнуцу зоз фодбалерами Футоґа, з резултатом 1:2.

Стретнуце нє було нательо чежке за госцох. Максимално ше закладали за кажду лабду на шицких часцох терена и бавели анґажовано и нападацки, а то дало плод. Перши ґол на стретнуцу бул за Футоґ, у 34. минути.

У другим полчаше було досц нагоди же би фодбалере Бачки дали ґол, алє яґод же им щесце обрацело хрибет. Госцом ше удало же би дали свой други ґол у 74. минути. Теди уж могло нагаднуц побиднїка того стретнуца. Пред сам конєц стретнуца, у 86. минути, Душан Тривунович копнул до лабди и зменшал розлику на 1:2.

И на тим стретнуцу було досц жовти картони пре нєспортске справоване.

После того кола Бачка спадла на пияте место зоз шейсц бодами. Уж наютре дюрдьовских фодбалерох дочекаю фодбалере зоз Будисави.

(Опатрене 19 раз, нєшка 19)