Фодбалере зоз Дюрдьова страцели од Юґовича

ДЮРДЬОВ – У 6. колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 18. септембра, фодбалере ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова страцели у стретнуцу зоз фодбалерами Юґовича, з резултатом 2:0.

Перши ґол на стретнуцу бул за Юґович, у 7. минути. Фодбелере Бачки кус спадли под прицисок, понеже Юґович хвильково першопласирана екипа зоз шицкима побидами.

У другим полчаше фодбалере Бачки бавели лєпше, алє им ше нє удало пременїц резултат. Домашнї у предлуженю стретнуца дали ище єден ґол и нє претаргли шор побидох.

Тото стретнуце було перше на хторим нє бул додзелєни анї єден жовти картон.

После того кола Бачка на штвартим месце зоз дванац бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовски фодбалере на домашнїм терену привитаю фодбалерох зоз Жаблю. Будзе то длугообчековани сушедни дерби.

