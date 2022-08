ШИД – Локална самоуправа розписала явну поволанку за участвованє привредних субєктох за запровадзованє мирох енерґетскей санациї у обисцох гражданох з уградзованьом соларних панелох и провадзацей опреми.

Учасц на поволанки хтора тирва од 1. по 15. авґуст маю привредни субєкти хтори сполнюю законски условия, а информациї годни достац на урядовим сайту Општини Шид.

(Опатрене 13 раз, нєшка 13)