Нащивене Мото стретнуце у Вербаше

ВЕРБАС – Тогорочне Мото стретнуце у Вербаше отримане у дньох викенду за нами, од 28. по 31. юлий, у орґанизациї домашнього Мото клубу „Парадизо”.

Камп, бини, як и числени рижни змисти котри орґанизаторе пририхтали були поставени на теренох велького спортского комплексу Центра за физкултуру „Драґо Йовович”. Ту ше позберали байкере зоз шицких часцох нашей жеми, як и зоз шицких жемох дакедишнєй Югославиї и других державох. Того року пияти раз же вербаски моторкаше пририхтую таку подїю.

Домашнї обезпечели каждого дня безплатне єдзенє, байкерску пасулю, рижни байкерски бависка и вредни награди за шицких присутних моторкашох, а окрем того, всоботу орґанизовани и вилєт и фриштик у Туриї на „Салашу у малом риту”. Традицийно, того дня вельке число моторкох участвовало у дефилеу през город, цо було окремне дожице шицким жительом Вербасу котри ше нашли на улїчкох.

През пар днї Мото стретнуца отримани и числени рок концерти, та з тей нагоди байкерох и шицких нащивительох забавяли бенди „Nešto između”, „Rock trajanja”, „Two fingers”, „Strings”, „Carolina Reaper”, „Ledene oči”. Главна гвизда остатнього вечара байкерского стретнуца у Вербаше була рок ґрупа „Kerber”, чий наступ провадзел и вельки огньомет, то прикрашело и виволало одушевиє шицких присутних.

На концу, як орґанизаторе визначели, зоз каждим шлїдуюцим мото стретнуцом ше буду намагац же би сход байкерох у тим городу постала єдна з наймасовнєйших подїйох тей файти у окруженю.

Тогорочне Мото стретнуце у Вербаше орґанизовал Мото клуб „Парадизо”, з потримовку и покровительством Општини Вербас, Туристичней орґанизациї општини Вербас и числених спонзорох.

(Опатрене 8 раз, нєшка 8)