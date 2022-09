Отримана схадзка Скупштини општини Шид

ШИД – На схадки Скупштини општини (СО) Шид, хтора отримана вчера, одборнїки констатовали задзекованє потерашнєй одборнїци Весни Лукич (СНС) и потвердзели одборнїцки мандат Катарини Митрович (СНС), потерашнєй членїци Општинскей ради хтора пред тим скорей задзековала на тоту функцию.

За нову членїцу Општинскей ради з тайним гласаньом вибрана Драґана Свитлица, фахова вихователька зоз Шиду.

СО принєсла и Одлуку о максималним чишлє занятих на нєодредзени час у орґанизацийних часцох Општини Шид, як и Одлуку о утвердзованю матичних подручох на подручу општини Шид и одлуку о формованю Комисиї за планованє Општини Шид.

Одборнїки вигласали и звити о ступню ускладзеносци планованих и витворених активносцох ЯКП „Водовод“, Заводу за урбанизем и ЯКП „Стандард“, потим вигласали Статут Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля“, як и ище даскельо кадрово питаня зоз своєй компетентносци.

