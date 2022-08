Отворени Спомин парк погинутим борцом

КУЛА – У центру Кули вчера шветочно отворени нови Спомин парк як здогадованє на жительох општини котри настрадали у воєних зраженьох дзеведзешатих рокох прешлого вику на просторох бувшей Югославиї. Медзи трицецтрома менами и штирме Руснаци – Звонко Гарди и Славко Афич з Кули и Ромко Олеяр и Дюра Джуджар з Руского Керестура.

Шветочносц почала з пригоднима стихами, и державну гимну, а потим памятнїк на котрим и троязични плочи пошвецели представителє трох християнских деноминацийох, о. Пера Анджич спре СПЦ, о. Югас Джердж спред Римокатолїцкей и о. Дамян Кича ЧСВВ спред Грекокатолїцкей церкви.

Квеце на памятнїк потим положели фамелиї погинутих, и представителє борецких здруженьох, месних заєднїцох и институцийох. У мено рускей заєднїци чесц погинутим дал предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, предсидателє Месного здруженя з Руского Керестура борцох Дюра Папуґа и Месней заєднїци Михайло Пашо.

Пригодни бешеди потим отримали секретар у Министерству за роботу, занятосц и борецки питаня Миодраґ Капор, спред Здруженя воєних инвалидох општини Кула Ґоран Новакович, а предсидатель Општини Кула Дамян Милянич отворел спомин парк.

Вибудов спомин парку у центру кули на крижаню улїцох Маршала Тита и Стевана Сремца иницирало Здруженє воєних инвалидох општини Кула.

