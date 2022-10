ШИД – У шестим колє Општинскей фодбалскей лиґи Шид, фодбалере Єдноти зоз Шиду победзели на госцованю у Соту Братство зоз 2:1, а Сримец дома у Беркасове победзел Ґраничар з Ямени зоз 4:1.

На таблїци хвильково Єднота перша зоз 15 бодами,а Сримец седми ма штири боди.

У седмим колє Єднота будзе домашня ОФК Бинґули,а Борец у Илинцох вигосци Сримец.

