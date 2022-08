ШИД – Локална самоуправа предлужела термин за конкурованє гражданох за софинансованє мирох енерґетскей ефикасносци хижох и квартельох на подручу општини Шид.

Як пише у сообщеню локалней самоуправи, приявйованє оможлївене и у периодзе од 4. по 10. авґуст того року.

