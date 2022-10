Препущени два вельки шанси

БАЧКА ПАЛАНКА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Подросток Фодбалского клубу „Русин”, вчера 3. октобра, у Бачкей Паланки одбавел 6. коло у своєй Подручней младежскей лиґи процив екипи „Бачка”, зоз резултатом 5:2 (4:1). Ґоли за Русин дал Александар Зорич.

Уж у 5. минути Русиново бавяче поведли з ґолом предносци, дзекуюци прецизному бицу Александра Зорича. Медзитим, после достатого ґолу, домашнї почали баржей нападац.

У другим полчасу, тренер Шомодї уруцує найновшого бавяча Желька Максича зоз Лалитю, хтори унєсол пременку и швижосц до бависка. У другим полчасу, русиновци ше дакус таргли, и такой на початку зменшали водство на 4:2. Тому допринєсол схопни Александар Зорич хтори други ґол дава зоз корнера.

Русин предлужує зоз нападами, а потим ше му случую два стоодстотни шанси хтори остали нєвихасновани.

У остатнєй минути домашнї бавяч зоз шлєбодного бица трафя угел и дава и 4. ґол за свою екипу.

За Русин наступели – Мирослав Молнар, Марко Попов, Тадей Бодянец, Марио Иличич, Кристиян Надь, Андрей Дудаш, Мирко Надь, Алексей Бики, Александар Тома, Лука Иличич, Александар Зорич, Матео Чордаш, Божидар Чонка, Желько Стричко и Желько Максич.

После 6. кола Русинов подросток ма 3 побиди и 3 пораженя, а 2. место дзелї праве зоз екипу Бачка зоз Бачкей Паланки. У Лиґи єст вкупно 9 екипи, и Русин и Бачка маю по 9 боди, док першопласована екипа Жак зоз Зомбора заробела 15 боди, процив хторей русиновци одбавя шлїдуюце коло на соботу на домашнїм Ярашу.

