Прешвечлїва побида дюрдьовских фодбалерох

ДЮРДЬОВ – У пиятим колу Подручней фодбалскей лиґи Нови Сад, хторе одбавене 11. септембра, фодбалере ФК Бачка 1923 зоз Дюрдьова победзели у стретнуцу зоз фодбалерами Петроварадина, з резултатом 6:1.

Стретнуце нє було нательо чежке за домашнїх. Максимално ше закладали за кажду лабду на шицких часцох терена и бавели анґажовано и нападацки. Спочатку и госци добре бавели, та перши ґол на стретнуцу бул за фодбалерох Петроварадина, у 9. минути. Домашнї остали змирени и нєодлуга и вони посцигли свой перши ґол, у 16. минути. По конєц першого полчасу, фодбалером Бачки ше удало посцигнуц ище єден ґол у 38. минути и до другого полчасу вошли опущенши.

У другим полчаше фодбалере Бачки бавели ище лєпше и удало им ше посцигнуц штири ґоли за кратки час, у 52, 68, 71 и 79. минути. Теди ше уз знал побиднїк того стретнуца, алє ше чекало конєц же би ше Дюрдьовчанє могли радовац ище єдней своєй побиди.

Вельке число патрачох на дюрдьовским фодбалским терену домашнїм давало вельку потримовку и мотивовало их же би дали шицко од себе. На концу стретнуца, публика ше вєдно радовала зоз своїм облюбеним клубом.

После того кола Бачка на високим трецим месце зоз 12 бодами. У шлїдуюцим колу дюрдьовских фодбалерох чека стретнуце зоз фодбалерами Юґовича зоз Катю.

(Опатрене 19 раз, нєшка 19)