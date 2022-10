Русиново когуцики и пионире одбавели два стретнуца процив Савиноселцох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Внєдзелю, 2. октобра, фодбалере Русину младшей катеґориї, на домашнїм терену, одбавели два фодбалски стретнуца процив екипи Будучносц зоз Савиного Селу.

Перше наступели когуцики, односно дзеци 1. 2. и 3. класи основней школи, хтори процив Савиноселцох одбавели нєришено 4:4 (1:4), у хторим по два ґоли за Русин дали Йован Бошкович и Давид Гарди.

У першим полчасу предносц дата младшим бавячом, а потим, у другим полчасу кед резултат озбильнєйше превагнул на бок госцуюцих 4:1, до бависка уключени кус старши, дзеци 3. класи, же би ше процивнїкох пробовало здогонїц зоз резултатом. Так у другим полчасу русиновци дали аж 3 ґоли и зоз тим виєдначели резултат на 4:4 цо дзецом барз вельо значело.

Истого дня, одбавене и друге фодбалске стретнуце у хторим наступели пионире, односно дзеци 4. 5 и 6. класи, а хтори од Савиноселцох страцели зоз 3:2 (2:1). Ґоли за Русин дали Марко Илич и Лазар Плавшич.

