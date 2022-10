У керестурскей школи „Петро Кузмяк” промоция Еразмус плус програми

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” вчера отримана презентация европского Еразмус + програму, директором и представительом основних и штреднїх школох зоз кулскей, оджацкей и вербаскей општини. Циль презентациї бул же би ше и тим школом помогло и мотивовало их уключиц ше до тих хасновитих програмох.

Понеже керестурска школа од 2019. року успишнє конкуровала з вецей проєктами у рамикох тей найпознатшей европскей програми хтора финансує проєкти мобилносци и сотруднїцтва у обласци образованя и спорта, на єй инициятиву отримана тота презентация.

Програми Еразмус плус, можлївосци и способ конкурованя госцом презентовала директорка Школи Наталия Будински. О конкретних искуствох керестурскей школи зоз витворенима проєктами подробнєйше бешедовали професорки Лїляна Фина, Тат′яна Бучко Рац, Єлена Миркович, Анико Войчена и Рената Зорич.

Най здогаднєме же од руских институцийох попри керестурскей школи до Еразмус + програмох уключенe ище лєм Оддзелєнє за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе.

