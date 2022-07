У Вербаше нєшка почина Мото стретнуце

ВЕРБАС – По сообщеню вербаского Мото клубу „Парадизо”, од 28. по 31. юлий у Вербаше будзе отримане тогорочне Мото стретнуце.

На теренох Центра за физкултуру „Драґо Йовович” будзе орґанизоване стретнуце, а по словох орґанизаторох, обчекує ше байкерох зоз шицких крайох Сербиї, як и зоз жемох з окруженя, зоз Словениї, Горватскей, Босни и Герцеґовини, Сиверней Македониї.

Камп будзе поставени на теренох велького спортского комплексу Центра за физкултуру, а за тогорочне Мото стретнуце порихтани рижни змисти и рок концерти. Спрам утвердзеней програми, байкерох и шицких нащивительох буду забавяц бенди „Nešto između”, „Rock trajanja”, „Two fingers”, „Strings”, „Carolina Reaper”, „Ledene oči” и „Kerber”.

Тогорочне Мото стретнуце орґанизує Мото клуб „Парадизо”, з потримовку и покровительством Туристичней орґанизациї општини Вербас.

