Вишли новемберски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї вишло новемберске число християнского часопису „Дзвони” хтори видава керестурска парохия святого Миколая.

У уводним тексту преглїбене значенє крачунского поста за духовни живот. Ту и записи о активносцох Церкви у швеце и по наших парохийох, означованє вельких ювилейох у Риме на хторих бул и наш владика Георгий Джуджар, активносци Каритасу як и порядни рубрики о живоце святих, Богословска думка, Водицово дожица и Духовносц.

Представена духовна драга о. Славка Чизмара, а у „Дзвончкох” на вецей бокох обявени литературни и подобово роботи школярох з Каритасового конкурсу, а ту и поезия, медитациї и духовни шведоченя.

Новемберски „Дзвони” мож опатриц и на линку – https://issuu.com/s723/docs/dzvoni_november_2022.