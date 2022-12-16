Здруженє „Мултиарт” достало два донациї

ВЕРБАС – Здруженю „Мултиарт” зоз Вербасу ше, у сотруднїцтве зоз партнерскима орґанизациями и гуманима поєдинцами, поспишело обезпечиц два значни донациї котри додатно унапредза ефикасносц и услуги особом зоз розвойнима почежкосцами.

До вербаского Здруженя на соботу, 17. децембра, сцигнє прилагодзена превозка за превоз особох зоз инвалидитетом и особох зоз менталнима почежкосцами, а зоз Словениї уж сцигла мегка гипербарична комора за потреби дзецох зоз аутизмом и другима розвойнима почежкосцами.

По словох предсидателя Здруженя „Мултиарт” Бориса Биєловича, превозку им додзелює орґанизация „Крочай зоз шерцом” з Руми на пейцрочне хаснованє, у рамикох заєднїцкого проєкту безплатного превозу особох зоз инвалидитетом и менталнима почежкосцами. Слово о комби превозки, предлужени Fiat Ducato, зоз гидрауличну рампу и лифтом за дзвиганє инвалидского кочика. Приоритет у превозу буду мац дзеци, алє превозка будзе на услуги и одроснутим и старим особом.

Другу значну донацию, половну мегку гипербаричну комору, котра у одличним стану, як гварел з тей нагоди Биєлович, вербаскому Здруженю донирал перши дохтор у Словениї котри достал лиценцу Министерства здравя Словениї за лїченє зоз гипербаричну оксиґенацию др Владан Станойкович. Як здогаднул Биєлович, дзеци зоз того Здруженя були хаснователє безплатних терапийох у Специялним шпиталю за гипербаричну медицину у Беоґраду, алє тоти програми загашени пред двома роками и од теди у Сербиї нєт таки безплатни терапиї.