Вигласани Закончуюци рахунок буджета Општини за 2020. рок

ШИД – На вчерайшей схадзки одборнїки Скупштини општини (СО ) Шид вигласали одлуку о Закончуюцим рахунку буджета Општини за 2020. рок з хтору утвердзени суфицит коло 10 милиони динари.

СО тиж розришела потерашнї Совит Месней заєднїци Ердевик и за поверенїка меновала Предраґа Сремчича зоз Ердевику, а прилапела и вименки програми дїлованя явних установох хторим локална самоуправа снователь пре скорей вигласани ребаланс општинского буджета.

Скупштина дала согласносц на кредитне задлужованє ЯКП „Стандард“ за набавку превозки за одвоженє шмеца, а вименєла и одлуку о сновану Совиту за здравє и други кадрово питаня з компетенциї локалней самоуправи.

Скупштина потвердзела мандат одборнїкови Браниславови Миличови (СНС) на упражнєте одборнїцке место, алє нє наведзене хторого одборнїка Милич заменєл и вон потим дал одборнїцку пришагу.

