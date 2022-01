ШИД – Нєшка, на Вилїю, у церкви Преображеня Господнього, парох о. Михайло Режак будзе служиц Всеночне на 21 годзин.

Як виявел о. Режак, Служби Божо на перши, други и треци дзень швета буду служени на 10 годзин, а на други дзень швета будзе и мированє.

