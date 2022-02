И Дружтво за руски язик представи свойо виданя на Сайме кнїжкох

НОВИ САД – На тогорочним Сайме кнїжкох, котри ше отрима од 3-10. марец на Новосадским сайме у Новим Садзе, свойо виданя представи и Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Дружтво за руски язик годно представиц свойо виданя у рамикох термину Координацийного одбору дружтвох за язику, литературу и културу на пияток, 4. марца на 12 годзин на Штанду Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднци.

Понеже прешлого, 2021. року, пре корона вирус нє було участвованя на Сайме, того року Дружтво у можлївосци представиц виданя зоз 2020, 2021 и 2022. року.

