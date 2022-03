И Завод за културу представи кнїжки на Сайме

НОВИ САД – На Медзинародним сайме кнїжкох у Новим Садзе, котри почина нєшка, а будзе тирвац по 13. марец, свойо виданя представи и Завод за културу войводянских Руснацох.

Представянє виданьох заказане за 10. марец на 13 годзин на главней бини, кед будзе представени Правопис зоз правописним словнїком, о чим будзе бешедовац проф. др Михайло Фейса. Такой потим, др Миряна Дєкич представи моноґрафию „Руски Керестур – живот и обичаї Руснацох у обєктиве фотоґрафох Будински”.

Того дня, алє на штанду Покраїнского секретарияту за културу, на 13,30 годзин, буду представени два заєднїцки виданя Заводу за културу и НВУ „Руске слово” – Зборнїк зоз Пиятей науковей конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох и сликовнїцу „Карусел”.

Програма, у рамикох котрей ше отримує и тот Саям кнїжкох, наволани „Селїдби душох”, а буду отримани и 26. Медзинародна вистава „Арт експо” и Саям образованя „Драгокази”.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)