РУСКИ КЕРЕСТУР – Когуцики и пионире Фодбалского клубу „Русин”, односно дзеци народзени од 2009. по 2014. рок, наютре, 16. априла, отримаю штири змаганя процив своїх парнякох зоз Кули.

Змаганя буду тирвац од 10 по 12 годзин на керестурским Ярашу.

Истого дня, на соботу, у рамикох младежскей лиґи, и фодбалере Русинового подростку одбавя змаганє процив ФК „Младосц” зоз Бачкей Паланки.

И їх змаганє тиж будзе отримане на Ярашу, алє на 17 годзин.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)