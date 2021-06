На нєдзелю манифестация „Пришли нам Русадля“

БИКИЧ – На нєдзелю, на швето Сошествиє Святого Духа, або Русадля, будзе отримана традицийна културна Манифестация „Пришли нам Русадля“, у орґанизациї Културно-просвитного дружтва „Иван Котляревски“.

На 16 годзин у сали Дома култури будзе отримани концерт на хторим наступя КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, потим КУД „Младосц 2016“ зоз Бачинцох и домашнї КПД „Иван Котляревски“.

Пред отримованьом концерта буду отворени етно штанди зоз виложенима народнима роботами и стародавнима єдлами, а после концерта полнє традицийне зрубованє „майового древка“ у центру валала.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)