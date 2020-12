Окончена вакцинация у вербаским Ґеронтолоґийним центру

ВЕРБАС – Ґеронтолоґийни центер Вербас друга установа за змесценє хасновательох у АП Войводини у котрей всоботу, 26. децембра, окончена вакцинация хасновательох змесценя процив вирусу SARS-CoV-2 зоз вакцину Pfizer, сообщене зоз тей установи.

По словох директорки Ґеронтолоґийного центру Вербас Радмили Мусич, од початку епидемиї Ковид-19 у тей установи нє було инфицираних, анї умартих од хороти Ковид-19, а на вакцинацию пристали и дали писмену согласносц 95 хаснователє и старателє.

По словох директорки вербаского Ґеронтолоґийного центру, перши вакциновани медицински технїчар-физиотерапеут Владимир Виславски, а од хасновательох змесценя Олґа Вукосавлєв. Вакцинацию окончели медицински роботнїки Дома здравя Вербас.

