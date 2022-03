Представянє руских виданьох на Новосадским сайму

НОВИ САД – На Новосадским сайму од 3. по 10. марец будзе Медзинародни саям кнїжкох, хтори ше того року отримує у рамикох ширшей програми „Селїдби душох” у орґанизациї Фондация „Нови Сад – Европска престолнїца култури”.

На Сайме кнїжкох у Новим Садзе, хтори влонї нє отримани пре епидемию, будзе представена новша продукция видавательох хтори публикую кнїжки по руски.

Представянє нових виданьох Дружтва за руски язик, литературу и културу будзе на пияток, 4. марца од 13 годзин на штанду Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци. Промоция виданьох Дружтва будзе у рамикох термину Координацийного одбору дружтвох за язику, литературу и културу, а будзе бешеди о публикацийох зоз 2020, 2021 и 2022. року.

Промоция нових кнїжкох НВУ „Руске слово” и Заводу за културу войводянских Руснацох будзе по нєдзелї, на штварток, 10. марца од 13 годзин на главней бини у Мастер гали Новосадского сайму.

Уход на Саям кнїжкох будзе безплатни, а уходнїци ше буду наплацовац лєм за подїї у вечарших терминох, хтори ше отримую у рамикох програми „Селїдби душох”.

