Резултати виберанкох у општини Вербас

ВЕРБАС – По нєурядових резултатох, на парламентарних виберанкох на териториї општини Вербас гласали 23.294 гражданє, односно 68,95 одсто од 33.784 уписаних до виберацкого списку. Число нєважацих лїсткох на уровню општини було 828, односно 3,55 одсто.

Лїстина Александар Вучич – Вєдно можеме шицко достала найвецей, 10.911 гласи, односно 46,84 одсто. На другим месце лїстина Мариника Тепич – Зєдинєни за побиду Сербиї зоз 3.061 гласи, односно 13,14 одсто, а треца по числу гласох лїстина Ивица Дачич – премиєр Сербиї котра достала 2.858 гласи, односно 12,26 одсто. Штварта по гласох лїстина Др Милош Йованович – НАДА за Сербию – Сербска коалиция НАДА зоз 1.008 гласи, односно 4,32 одсто, на пиятим месце лїстини зоз истим числом гласох, 706 односно 3,03 одсто, Милица Дюрдєвич Стаменковски – Сербска странка Заветници и Бошко Обрадович – Сербски рух Двери – Рух обнови Кральовини Сербиї – Милош Парандилович – Патриотски рух за обнову Кральовини Сербиї. Потримовку од 662 гласи, односно 2,84 одсто достала лїстина Мушиме – Еколоґийне повстанє – Чута – Нє давме Беоґрад – Небойша Зеленович, а 627 гласи, односно 2,69 одсто лїстина Др Воїслав Шешель – Сербска радикална странка. Зоз 482 гласи, односно 2,07 одсто потримана лїстина Суверенисти – Саша Радулович – Милан Стаматович – др Йованa Стойкович, зоз 434 гласи, односно 1,86 одсто потримана лїстина Борис Тадич – Гайде людзе, а зоз 426, односно 1,83 одсто лїстина Вєдно за Войводину – Войводянє. Други лїстини мали спод єден одсто потримовки гражданох.

На предсидательних виберанкох гласали 23.294 гласаче, цо 68,95 одсто од вкупного числа уписаних гласачох. Нєважаци лїстки було 679, односно 2,91 одсто. Найвецей, 13.327 гласи, достал актуални предсидатель Републики Сербиї и кандидат за предсидателя спред Сербскей напредней странки Александар Вучич, цо 57,21 одсто. На другим месце зоз 4.177 гласи, односно 17,93 одсто, кандидат за предсидателя опозицийней коалициї Зєдинєна Сербия Здравко Понош, а треци кандидат за предсидателя спред коалициї НАДА Националней демократскей алтеранативи Милош Йованович зоз 1.054 гласи, односно 4,52 одсто.

На двох од 36 виберацких местох у вербаскей општини гласанє понїщене пре нєреґуларносци.

