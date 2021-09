Руководзаци Општини нащивели першокласнїкох

ШИД – Першого дня нового школского року руководзаци Општини Шид нащивели першокласнїкох, пожадали им одлични успих и придали школски прибор на дарунок.

Предсидатель Општини Зоран Семенович нащивел Основну школу „Филип Вишнїч“ у Моровичу и подручне оддзелєнє у Вишнїчеве, предсидатель Скупштини општини Тихомир Стаменкович нащивел першокласнїкох у Основней школи „Вук Караджич“ у Адашевцох и подручне оддзелєнє у Вашици, а заменїк предсидателя Општини Дьордє Томич нащивел Основну школу „Бранко Радичевич“ у Шидзе.

Од 1. септембра у новим школским року на подручу општини Шид єст вкупно 250 першокласнїкох.

