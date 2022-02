Стретнуце „Веселе пополаднє“ будзе пошвецене Ирени Колесар

ПЕТРОВАРАДИН – Сербско-ческе здруженє „Беседа Петроварадин“ зоз Петроварадину на нєдзелю, 20. фебруара, отрима стретнуце под назву „Веселе пополаднє“ котре будзе пошвецене першей югославянскей филмскей ґлумици-гвизди Ирени Колесар. Програма ше отримує у рамикох стратеґиї розвою Нового Саду и децентрализациї подїйох у култури чий циль здогадованє на визначни особи и историйни подїї.

О Ирени Колесар и моноґрафиї „Ошмих порцуловей фиґурини”, котру пририхтал Владимир Балащак, буду бешедовац редакторка виданя Ирина Гарди Ковачевич и координаторка проєкта Єлена Перкович.

У рамикох „Веселого пополадня“ свойо импресиї винєше и Хана Ґолднер и здогаднє публику на улогу Мими котру Ирена Колесар одбавела у фалату „ Крадоше“ Карела Чапека 1958. року у Югославянским драмским театру. Члени клапи Горватского културно-просвитного здруженя „Єлачич“ зоз Петроварадину за тоту нагоду, вєдно зоз руководительку Весну Крсманович Кесич, пририхтали музичну програму.

„Веселе пополадне“ будзе отримане у просторийох Месней заєднїци Петроварадин у улїчки Чайковского 1/а зоз початком на 17 годзин.

