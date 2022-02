Стретнуце „Веселе пополаднє” пошвецене Ирени Колесар

ПЕТРОВАРАДИН – Стретнуце наволане „Веселе пополаднє”, пошвецене югославянскей театралней и филмскей ґлумици Ирени Колесар, отримане внєдзелю, 20. фебруара, а орґанизовало го Сербско-ческе здруженє „Беседа Петроварадин” зоз Петроварадину.

О ґлумици Ирени Колесар, о єй филмским и театралним живоце и о здогадованьох єй приятельох и колеґох, хтори зазначени у моноґрафиї „Ошмих порцуловей фиґурини”, хтору пририхтал Владимир Балащак, и о моноґрафиї бешедовали редакторка виданя Ирина Гарди Ковачевич и координаторка проєкта Єлена Перкович. Свойо импресиї о ґлумици пречитала и Хана Ґолднер и здогадла публику на улогу Мими, хтору Колесарова бавела у Чапековим фалату „Крадоше”.

Модераторка вечара и предсидателька Сербско-ческого здруженя „Беседа Петроварадин” Ружа Колачек привитала госцох и присутних, и потолковала же вяза зоз Ирену Колесар праве єй улога Мими, хтору 1958. року одбавела у фалату „Крадоше” ческого писателя Карела Чапека у Югославянским драмским театре, а пре час хтори Ирена препровадзела у Далмациї зоз своїм репертоаром стретнуце прикрашели члени КПЗ „Єлачич” (клапска секция) зоз Петроварадину, вєдно зоз руководительку Весну Кесич Крсманович.

Стретнуце „Веселе пополадне” отримане у просторийох Месней заєднїци Петроварадин у Улїчки Чайковского 1/а.

