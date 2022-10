Медзинародна конференция з нагоди 100-рочнїци од народзеня Ивана Чендея

УЖГОРОД (УКРАЇНА) – У Ужгородзе, 29. и 30. септембра отримана Всеукраїнска науково-практична конференция „Иван Чендей: здогадованє и вичносц” пошвецена 100-рочнїци од народзеня Ивана Чендея, визначного українского писателя, киносценаристи, новинара, фолклористи, прекладателя, лауреата Националней награди України „Тарас Шевченко”.

У програми конференциї були 47 реферати учаснїкох з цалей України и 5 иножемних державох. З нашей жеми свойо реферати послали Микола М. Цап, одвичательни редактор часописа „Шветлосц” и Микола Шанта, одвичательни редактор Видавательней дїялносци „Руского слова”.

Цап мал реферат з насловом „Иван Чендей и Руснаци Югославиї/Сербиї”, а Шанта сообщенє „Сотруднїцтво писательох Войводини з Иваном Чендейом”.

Реферати наших учаснїкох були у програми пленарней часци конференциї, а їх друкованє предвидзене у окремним науковим зборнїку нєодлуга после конференциї.

Иван Чендей як прозни писатель бул познати нашим любительом уметнїцкей литератури у дакедишнєй Югославиї, нєшка Сербиї. Року 1979. „Руске слово” обявело вибор малей прози сучасних українских писательох Закарпатя под насловом „Закарпатски приповедки” (преклад Михайла Ковача) и у нїм вишли пейц приповедки Ивана Чендея. Як прекладатель, записал ше до историї литератури зоз прекладом збирки прозних творох нашого писателя Михайла Ковача „Цихи води”, котру преложел на українски язик 1999. року и на тот способ их уведол до скарбнїци общей українскей литератури.

(Опатрене 9 раз, нєшка 9)