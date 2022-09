Наградзени гумани школяре Основних школох зоз Жаблю и Дюрдьова

ЖАБЕЛЬ – Школяре осмей класи зоз Основней школи ,,Милош Црнянски” Жабель и Основней школи ,,Йован Йованович Змай” Дюрдьов указали сочувствиє и одвичательносц ґу своїм школским колеґом и прето достали на дарунок бициґли, хтори вєдно обезпечели Општина Жабель и Екуменска гуманитарна орґанизация. Слово о проєкту ,,Социялна инклузия Ромох и других чувтвительних ґрупох Сербиї”, хтори тирва од 2019. року, а закончи ше концом того року.

За тот час, школяре зоз Жаблю и Дюрдьова указали же су порихтани помогнуц тим хторим помоц нєобходна. Вони каждей соботи приходзели до школи и помагали школяром хтори мали вельо одсуствованя зоз настави, односно тим хтори мали слабши оцени.

Шлїдуюцого року требал би почац нови циклус проєкту, хтори будзе тирвац найменєй штири роки.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)