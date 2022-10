НОВИ САД – На Филозофским факултету Универзитета у Новим Садзе, пияток 30. септембра отримана Наукова конференция з нагоди 40-рочнїци студийох русинистики.

На Науковей конференциї участвовали вецей як двацец науковци зоз иножемства и з других оддзелєньох на Филозофским факултету (словакистики, румунистики, гунґаролоґиї, славистики и историї), як и домашнї зоз Оддзелєня за русинистику.

Конференция шветочно отворена на 9 годзин, а учашнїкох привитали спред Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци Милинка Хрчан, спред Националного совиту Руснацох предсидатель Борислав Сакач и спред Филозофского факултета у Новим Садзе деканка проф. др Ивана Живанчевич Секеруш и спред Оддзелєня за русинистику проф др Михайло Фейса.

Конференция мала штири секциї, хтори отримани у двох паралелних сесийох: Секция А (линґвистика) предшедаюци були Михайло Фейса, Марияна Лявинєц и паралелно отримана Секция Б (литература, култура) предшедаюци були Вирдїния Попович и Ана Римар Симунович. У предлуженю отримани ище два паралелни сесиї Секция В (линґвистика) кед предшедаюци були Оксана Тимко Дїтко и Александар Мудри, и Секция Г (история) предшедаюци були Дюра Гарди и Сашо Сабадош. Учашнїки презентовали свойо роботи директно, алє и прейґ Зум платформи.

З Наукову конференцию означена 40-рочнїца снованя Оддзелєня за русинистику, односно 50-рочнїца Лектората за руски язик на Филозофским факултету Универзитета у Новим Садзе.

(Опатрене 11 раз, нєшка 11)