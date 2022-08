НОВИ САД – Други уписни термин на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Садзе за школски 2022/23.рок будзе початком септембра.

Як обявене на сайту Филозофского факултету, приявйованє кандидатох почнє 1. и 2. септембра, а цала процедура ше закончи зоз уписом 12. и 13. септембра.

На сайту мож пречитац и шицки други информациї, о документациї потребней за упис, терминох приявйованя, примацих испитох, ценох школарини и друге.

