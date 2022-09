НОВИ САД – З нагоди 40-рочнїци студийох русинистики на Филозофским факултету Универзитета у Новим Садзе, Оддзелєнє за русинистику орґанизує наукову конференцию хтора будзе отримана на пияток, 30. септембра, на Филозофским факултету (Улїца Зорана Дїндїча 2, Нови Сад).

Конференция будзе отримана у штирох паралелних секцийох: Секция А (линґвистика), Секция Б (литература, култура), Секция В (линґвистика), Секция Г (история), а медзи учашнїками буду науковци з нашей академскей заєднїци и зоз иножемства.

Шветочне отверанє Конференциї будзе на 9 годзин, викладаня отворени за публику, а годно их провадзиц и прейґ Зум платформи.

