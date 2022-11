Отримана презентация проєкту за сепарацию шмеца

ШИД – Вчера опрез Културно образовного центру отримана явна презентация сепарацию шмеца у рамикох проєкта хтори пенєжно потримали Европска уния и влада Кральовини Шведскей.

Медзи 16 локалнима самоуправами у Сербиї и Општиан Шид хтора достала 3.601 белаву канту за папер, картони, пластику и метал як и 42 белави контейнери и 52 жовти контейнери за скло хтори буду положени до населєньох дзе ше находза будинки за биванє и школи, а тиж достата и превозка (камион) за транспорт сепаратних одруткох.

Присутни були представнїки Министерства за защиту животного штредку у Влади Сербиї потим представнїца амбасади Кральовини Шведскей у Беоґрадзе як и представнїки локалней самоуправи и ЯКП „Стандард”.

Тиж присуствовали и дзеци зоз ПУ „Єлица Станивукович Шиля” як и школяре основних и штредниї школох хтори и указали практично як треба роздвойовац одрутки до кантох и контейнерох.

