ШИД – Вчера отримана схадзка Општинскей ради (ОР) на хторей розпатрени Предлог Рочней програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми за 2022. рок.

ОР тиж принєсла одлуку о запровадзованю явней розправи о Нарису Одлуки о буджету општини за 2023. рок, а тиж принєсла ище даскельо одлуки зоз своєй компетентносци.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)