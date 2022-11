КУЛА – У Штреднєй технїчней школи „Михайло Пупин” у Кули, 4. новембра отримани други Фестивал науки. Вецей як 20 образовни установ и дружтва, промотере науки и їх досцигнуцох, пририхтали богату програму як би школяром отворели дзвери знаня.

Фестивал отворел предсидатель Општини Кула Дамян Милянич и зоз пригодну бешеду привитал и поздравел шицких учашнїкох, школярох и нащивительох.

Медзи учашнїками на тогорочним Фестивалу науки були науково центри, институти, дружтва зоз Беоґраду, Нового Саду, Суботици, та и штреднї школи з Руского Керестура, Вербасу, Кули и ище велї други образовни институциї.

Тогорочну манифестацию нащивели велї школяре основних и штреднїх школох зоз Кули, Червинки, Руского Керестура, Липару, Вербасу, та аж и наймладши зоз предшколских установох у Кули.

Домашнї орґанизатор була ШТШ „Михайло Пупин”, хтора того року означує 60 роки роботи, та жадали и зоз тим фестивалом означиц ювилей.

Орґанизаторе манифестациї Општина Кула, Туристична орґанизация општини Кула и Образовни центер „Сократ” зоз Кули.

