Означена 31-рочнїца ґранатованя Шиду

ШИД – Зоз покладаньом квеца и пригоднима словами, всоботу означени 5. новембер и 31-рочнїца як на тот дзень 1991. року горватски паравоєни моци ґранатовали будинок тедишнього Польопривредно-индустрийного комбинату „Шид”, а на роботним месце погинули Дьордє Манойлович, Слободан Михалєвич и Мирослав Шерфези, а вецей особи покалїчени.

Предсидатель СО Шид Тихомир Стаменкович полoжел перше квеце у мено предсидателя општини Зорана Семеновича, а потим у мено СО Шид. Квеце положели и представнїки ОО СУБНОР Шид, Предшколскей установи „Єлица Станивукович Шиля” и ОО СПС Шид, а вец присутни з минуту цихосци дали почесц погинутим.

У кратких словох предсидатель СО Тихомир Стаменкович гварел же жертви нє були даремни и же занавше останє здогадованє на тоту траґичну подїю, а подобни слова вигварели и предсидатель ОО СУБНОР Шид Йовица Степанич и Небойша Суботич, єден з теди ранєтих особох.

На концу Дня здогадованя поетски стихи гуторели поетове Дюрица Еделински зоз Привиней Ґлави и Слободан Цвиткович зоз Шиду.

