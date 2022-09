Означена 50-рочнїца терминолоґийного словнїка

НОВИ САД – Дружтво за руски язик, литературу и културу отримало Округли стол з нагоди 50-рочнїци од виданя Приручного терминолоґийного словнїка, всоботу 10. септембра у просторийох Руского културного центру. У предлуженю отримана и схадзка Активу наставнїкох руского язика Дружтва за руски язик, литературу и културу.

О Приручним терминолоґийним словнїку, хтори видало „Руске слово” 1972. року пригодни реферати пречитали Дюра Латяк и Блаженка Хома Цветкович.

О активносцох у образованю по руски на початку школского 2022/2023. року присутних информовали Оля Яковлєв, Ана-Мария Рац и Ирина Папуґа.

Сход потримали Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци и Национални совит Руснацох.

