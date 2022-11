ШИД – Опрез Културно-образовного центра вчера з пригодну програму означени Медзинародни дзень борби процив насилства над женми хтори и увод у змисти под назву „16 днї активизма“ хтори буду тирвац по 10. децембер.

Снежана Павлица спред Женскей одборнїцкей мрежи у СО Шид гварела же би борба мушела тирвац шицки 365 днї у року же би ше зменшало насилство и же треба дїловац превентивно.

Предсидатель СО Шид Тихомир Стаменкович здогаднул же у нєшкайшим швеце насилства єст вше вецей и же го треба зоперац и одшмелїц ше указац на тото зявенє.

Потим членїци Аматерского театра „Бранислав Нушич“ вивеведли перформанс у режиї Цветина Аничича под назву „Вецей сом нє могла“ хтори праве гутори о насилстве над женми и о його пошлїдкох.

Програми присуствовали и школяре основних и штреднїх школох, а у наступних дньох зоз помаранчецову фарбу буду ошвицени будинки Месней заєднїци Шид и Народней библиотеки „Симеон Пищевич“.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)