Почина нови школски рок и за коцурски дзеци

КОЦУР – Нови школски 2022/2023. рок почина поряднє нєшка, 1. септембра, и у обидвох образовних установох у Коцуре.

У Основней школи „Братство єдинствоˮ до предполадньовей смени рушаю школяре од першей по штварту класу, а до пополадньовей школяре од пиятей по осму класу. До першей класи у коцурскей школи уписани 50-цецеро школяре – до руского оддзелєлня седмеро школяре, а 43-ойо до двох сербских оддзелєньох. Першокласнїкох у руским оддзелєню будзе водзиц учителька Валерия Папуґа, а школярох у сербских оддзелєньох буду водзиц учительки Дюрдїца Полдруги и Єлена Русковски.

Нови школски рок почина и у дзецинскей заградки „Герлїчка” у Коцуре, оддзелєня Предшколскей установи „Бошко Буха” Вербас. До мишаней пририхтуюцей воспитней ґрупи на руским язику уписани 19-ецеро дзеци, и у тей ґрупи нєт дзеци котри треба же би нарок рушели до школи. Руску ґрупу и того року водза виховательки Ксения Уйфалуши и Ясмина Скубан.

