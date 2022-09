Представнїки локалней самоуправи нащивели школярох

ШИД – З нагоди початку нового школского року, представнїки локалней самоуправи вчера нащивели шицки основни школи и подручни оддзелєня школох и першокласнїком подаровали, як и каждого року, школски прибор.

Предсидатель Општини Шид Зоран Семенович нащивел вчера шветочносц за першокласнїкох у Основней школи „Сримски фронт“ у Шидзе и школяром пожадал успиху у школи и придал им пригодни дарунки.

У општини Шид до першей калси уписани вкупно 263 школяре а, як гварене, значне же число першокласнїкох звекшане, та у ОШ „Сримски фронт“ уписани понад 80 школяре.

