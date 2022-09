Привитани першокласнїки и у Коцуре

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре вчера, 1. септембра, привитани першокласнїки котри по першираз пошедали до школских лавкох, а настава почала и за шицких других школярох нїзших и висших класох.

Зоз програму у физкултурней сали отримани святочни привит будуцих школярох котри з нєсцерпеньом дочекали початок нового школского року. За тоту нагоду їх товарише пририхтали програму у котрей першокласнїком з танцом, писню и рецитациями прикрашели перши дзень у школи. Тиж и директорка Школи Сенка Мученски шицких першокласнїкох привитала и пожадала им вельо успиху, и лєм добри оцени през цали школски рок.

После першого преволованя як школярох, мали школяре вєдно зоз своїма родичами и учительками поуходзели до своїх учальньох. До першей класи у коцурскей Школи того року уписани 50-цецеро школяре – седмеро до руского оддзелєня и 43-ойо до двох сербских оддзелєньох.

Школярох першей класи руского оддзелєня шлїдуюци штири роки будзе водзиц учителька Валерия Папуґа, а други два оддзелєня котри провадза наставу на сербским язику буду водзиц учительки Єлена Русковски и Дюрдїца Полдруги.

