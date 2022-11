Сотруднїцтво меншинских и векшинских медийох

НОВИ САД – У Кино сали на Филозофским факултету (Др Зорана Дїндїча 2) на штварток, 17. новембра на 15 годзин, будзе преподаванє о сотруднїцте меншинских и векшинских медийох. Преподаванє отрима Ґвин Ниссен (Gwyn Nissen) на прикладу сотруднїцва двох меншинских и двох векшинских медийох зоз Данскей и Нємецкей.

Герор Медиа Поинт у сотруднїцтве зоз Центром за розвой меншинских и локалних медийох и Филозофским факултетом у Новим Садзе орґанизує серию преподаваньох наволаних Медиа Талкс (Media Talks) каждого штвартку у новембре у Кино сали на на Филозофским факултету.

Вецей о проєкту мож видзиц на тим сайту.

Зоз Медийскей аґенциї Герор Медиа Поинт наявене же до тераз уж отримани два преподаваня, а по конєц новембра будзе ище єдно на штварток 24. новембра, хторе отрима Мария Арнаутович зоз Босни и Герцеґовини на тему Меншински медиї и явни сервиси.

Покровитель случованя Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами и Управа за културу города Нового Саду.

