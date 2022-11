Средства за проєктну документацию обнови закрица

НОВИ САД – У Влади Войводини, 7. новембра подписани контракти за одобрени средства за финансованє и софинансованє виробку технїчней документациї за потреби установох основного образованя на териториї Войводини.

Ришенє о одобрених средствох, скоро 25 милиони динари, принєсол Секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци.

Директорка Основней школи „Петро Кузмяк” Наталия Будински тиж подписала контракт за одобрени средства зоз котрим одобрене дакус менєй як 500 000 динари, а наменєни су за проєкно-технїчну документацию за санацию часци закрица на школским обєкту цо уж єден час наисце потребне понеже плочи на закрицу дослужели.

