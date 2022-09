У интернату 30 школярох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як 1. септембра почал нови школски рок и у Школи „Петро Кузмяк”, так сцигли и бивателє до єй Дому школярох. После другого уписного термину концом авґуста ту ше уписало вєдно 30 школярох з околних местох и општинох.

Интернат порихтани дочекал своїх школярох–бивательох, ґенерално є попораєни и ушорени, од спальньох, компютерскей учальнї, та по нову учальню хтора ушорена за ученє, схадзки и роботнї, и до нєй купени нови мебель.

До Школи з Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою сцигла информация и о новей звекшаней цени за пребуванє у интернату котра тераз будзе 8.000 динари мешачно.

Понеже у интернату єст ище надосц шлєбодни места, обчекує ше же дзепоєдни школяре котри тераз буду путовац до школи, у жимских мешацох виберу пребувац у доме школярох, яка була пракса и прешлих рокох.

(Опатрене 41 раз, нєшка 41)