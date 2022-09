У керестурским оддзелєню музичней школи 42 школяре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Оддзелєнє у Руским Керестуре Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули, до нового школского року вошло зоз 42-ма школярами од першей по шесту класу, од чого 16 школяре першей класи.

У керестурским оддзелєню ШОМО виучує ше три инструменти, та до першей класи на виучованє клавира ше уписали 11 нови школяре, двойо на гармонику и тройо на тамбуру. У тей индивидуалней настави клавир ше виучує при наставнїкох Миронови Сивчови и Миркови Преґунови, гармонику при Сивчови, тамбуру при наставнїци Геленки Гарвильчак, док за наставу солфедя задлужени наставнїк Ладислав Тамаши.

Керестурске оддзелєнє ШОМО змесцене у Школи „Петро Кузмяк”, дзе ма добри условия за роботу у пополадньовей змени.

