У рамикох означованя 50 рокох Терминолоґийного словнїка отримана програма у Коцуре

КОЦУР – У просторийох Оддзелєня Народней библиотеки „Данило Киш” у Коцуре всоботу, 17. септембра, отримана програма у рамикох означованя 50 рокох Терминолоґийного словнїка Миколи М. Кочиша и розвою рускей лексикоґрафиї котру орґанизовало Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Шицких присутних привитала домашня библиотекарка Весна Радошевич-Пешут, а слово потим превжала Ирина Папуґа представяюци заплановани дньови шор того стретнуца. У уводней часци програми наставнїца Снежана Шанта пречитала стихи Миколи М. Кочиша, а потим представени виданя Дружтва. О кнїжки Янка Барни „Так приповедали нашо дїдове” бешедовала мр Гелена Медєши, а з тей нагоди пречитала и виривок зоз кнїжки и так присутних блїжей упознала зоз дїлом. Єден з рецензентох спомнутей кнїжки, др Юлиян Рамач погуторел даскельо слова и подзелєл свойо упечатки о авторови и його творчосци.

Тиж, з тей нагоди представени и вецей числа виданя „Studia Ruthenica”, кнїжки „Язични аларм”, „Руска ґимназия” и инше. Виданя Дружтва подаровани коцурскей Библиотеки, на чолє зоз єй руководительку Весну Радошевич-Пешут, а прикладнїки даєдних кнїжкох достали и присутни.

У другей часци програми того дня отримана и схадзка Активу наставнїкох руского язика Дружтва за руски язик, на котрей бешедоване о активносцох у основним воспитаню и образованю по руски на початку 2022/2023. школского року. Насампредз було бешеди о виучованю руского язика у порядней настави, як и годзинох пестованя руского язика зоз елементами националней култури у Коцуре, Савиним Селу, Шиду, Бачинцох, Бикич Долу и Беркасове, одкадз були присутни наставнїци руского язика.

На концу отриманей програми орґанизаторе сходу Дружтво за руски язик, литературу и културу и Секция Дружтва у Коцуре подзековали шицким на присустве и потримовки.

