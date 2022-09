У Школи означели Дзень шпацираня

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре туристичного напряму ШШ „Петро Кузмяк” означели „Дзень шпацираня” у туристичним духу. У цеку тижня на годзинох вежбох школяре штвартого року напряму туристично-готелиєрски технїчар, зоз наставнїцами Єлену Миркович, Бояну Милянич и Ренату Зорич, пририхтовали и реализовали туру за шпациранє по Руским Керестуре за младших Кузмяковцох.⁣

Диждж им нє допущел же би до шпацираня уключели и школярох першого року, так же вони обдуману драгу прешли виртуално зоз хаснованьом Ґуґл мапох котри матуранти пририхтали як часц того практичного задатку.⁣

Кед ше вихвилєло, матуранти орґанизовали обдумане шпациранє и зоз школярами другого року напряму туристично-готелиєрски технїчар и у сотруднїцтве зоз предсидательку Туристичного здруженя Руски Керестур нащивели Замок и Музей у єй составе.⁣Потим рушели ґу найстаршей хижи у Руским Керестуре зоз чию историю их упознал представитель Националного совиту Руснацох.

