Вигласани звит о финансийох у буджету

ШИД – На вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Шид, одборнїки вигласали Звит о витвореню приходох и розходох у општинским буджету од 1. януара по 30. септембер 2022 року спрам хторого приходи були 1 153 716 000 динари або 67,49 одсто, а розходи 1 107 457 000 динари або 64,76 одсто.

СО тиж вигласала и Рочну програму защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми општини за тот рок, а принєсла и вецей кадрово ришеня у Школских одборох у ОШ „Вук Караджич” у Адашевцох и ОШ „Сримски фронт” у Шидзе як и пременки у членстве Комисиї за општински припознаня, Совиту безпечносци општини, Штабу за позарядово ситуациї, Совиту за здравє и Комисиї за планованє Општини Шид.

